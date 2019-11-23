Son Dakika Haberleri: Judo Osaka: Japon judokalar zirvede yer aldı
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Judo Osaka: Japon judokalar zirvede yer aldı

6 saat önce

Japonya'da düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde de Japon judokalar zirvede yer aldı.

Judo Osaka: Japon judokalar zirvede yer aldı, System.String[]

Japonya'da düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde de Japon judokalar zirvede yer aldı.


Kadınlar -70 kilo kategorisinde Japon Yoko Ono eleme maçlarında dikkatleri üzerine çekerken finalde ise Hollandalı Kim Polling ile karşılaştı. Rakibini altın skorda shime waza ile alt eden Ono altın madalyanın sahibi oldu.

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Japonya, Japon, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:24 
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