Judo Osaka: Japon judokalar zirvede yer aldı

Japonya'da düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde de Japon judokalar zirvede yer aldı.



Kadınlar -70 kilo kategorisinde Japon Yoko Ono eleme maçlarında dikkatleri üzerine çekerken finalde ise Hollandalı Kim Polling ile karşılaştı. Rakibini altın skorda shime waza ile alt eden Ono altın madalyanın sahibi oldu.