Son Dakika Haberleri: Judo Osaka: Japon judokalar zirvede yer aldı
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Judo Osaka: Japon judokalar zirvede yer aldı

6 saat önce

Japonya'da düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde de Japon judokalar zirvede yer aldı.

Judo Osaka: Japon judokalar zirvede yer aldı, System.String[]

Japonya'da düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde de Japon judokalar zirvede yer aldı.


Kadınlar -70 kilo kategorisinde Japon Yoko Ono eleme maçlarında dikkatleri üzerine çekerken finalde ise Hollandalı Kim Polling ile karşılaştı. Rakibini altın skorda shime waza ile alt eden Ono altın madalyanın sahibi oldu.

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Japonya, Japon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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