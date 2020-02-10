Judo Paris: Fransız judoka Teddy Riner 10 yıl aradan sonra mağlup oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Judo Paris: Fransız judoka Teddy Riner 10 yıl aradan sonra mağlup oldu - Son Dakika Dünya

Judo Paris: Fransız judoka Teddy Riner 10 yıl aradan sonra mağlup oldu

1 saat önce

Paris Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde, Fransa'nın favorisi iki olimpiyat ve on dünya şampiyonu unvanı bulunan Teddy Riner'ın yenilgiye uğraması seyirciler için sürpriz oldu.

Judo Paris: Fransız judoka Teddy Riner 10 yıl aradan sonra mağlup oldu, System.String[]

Paris Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde, Fransa'nın favorisi iki olimpiyat ve on dünya şampiyonu unvanı bulunan Teddy Riner'ın yenilgiye uğraması seyirciler için sürpriz oldu. Japon judoka Kokoro Kageura 10 yıl içinde ilk defa Riner'ı mağlup etti.



Finalde ise Hollandalı Henk Grol ve Kageura karşı karşıya geldi. Ancak Japon judoka finalde beklenen başarıyı gösteremeyerek Hollandalı judokaya yenildi. Altın madalyaya uzanan Grol'ün Olimpiyatlar'da yer alması bekleniyor.

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Fransa, Paris, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:14 
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