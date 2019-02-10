Son Dakika Haberleri: Judo Paris Grand Slam: Japon Judokalar Nefes Kesti

Judo Paris Grand Slam: Japon Judokalar Nefes Kesti

16 dakika önce

Judo Paris Grand Slam Turnuvası'nın ilk gününde altın madalya kazanan Japon judokalar performansları ile nefes kesti.

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Judo Paris Grand Slam Turnuvası'nın ilk gününde altın madalya kazanan Japon judokalar performansları ile nefes kesti.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:58 

Japon, Paris, Dünya
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