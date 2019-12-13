Judo: Qingdao Master - Son Dakika
Son Dakika Spor Judo: Qingdao Master - Son Dakika Spor

Judo: Qingdao Master

6 saat önce

Judoda, Qingdao Masters'ın 2. gününde milli sporcu Vedat Albayrak, bronz madalya aldı.

Judo: Qingdao Master, System.String[]

Judoda, Qingdao Masters'ın 2. gününde milli sporcu Vedat Albayrak, bronz madalya aldı.

Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Qingdao kentinde 67 ülkeden 218 kadın ve 228 erkek sporcunun mücadele ettiği organizasyonun ikinci gününde erkekler 81 kiloda mücadele eden Vedat Albayrak, ilk turu maç yapmadan geçti.

İkinci turda Mısırlı Muhammed Abdelaal'i, üçüncü turda Moğol Dagvasuren Nyamsuren'i ipponla yenen Albayrak çeyrek finale çıktı.

Rus Khasan Khalmurzaev'i altın skorda waza-ari puanıyla yenerek yarı finalist olmayı başaran Vedat Albayrak, İsrailli Sagi Muki'ye yenildi.

İtalyan Christian Parlati ile üçüncülük maçında karşılaşan Vedat, normal süresi puansız tamamlanan müsabakanın altın skor bölümünde rakibine waza-ari puanıyla üstünlük sağladı ve madalyanın sahibi oldu.

Qingdao Mastres'ın son gününde yarın kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit, Brezilyalı M. Suelen Altheman ile erkekler 90 kiloda Mikail Özerler, Slovak Peter Zilka ile karşı karşıya gelecek.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Aşık olduğu temizlik görevlisi kadını başkasıyla evleneceği için öldürmüş
Güleda Cankel'in katiline istenen ceza belli oldu Arda Turan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiası gündemi salladı! ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son Dakika Haberleri
20:25 Güreş Milli Takım antrenörlerine yönelik eğitim semineri başladı - Son Dakika Spor
20:22 Yunanistan'da hakemlerden boykot kararı - Son Dakika Spor
20:21 Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR) - Son Dakika Spor
20:19 Yenipazar Çarşı şampiyonluk istiyor - Son Dakika Spor
20:16 Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor
18:48 Son Dakika: Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı - Son Dakika Spor
18:06 İşte Okan Buruk'un zaferi getiren o konuşması! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 20:39:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Judo: Qingdao Master - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]