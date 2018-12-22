Son Dakika Haberleri: Judo: Spor Toto Süper Lig

Judo: Spor Toto Süper Lig

2 saat önce

Galatasaray, Spor Toto Judo Süper Ligi'ni kadın ve erkeklerde şampiyonlukla tamamladı.

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Galatasaray, Spor Toto Judo Süper Ligi'ni kadın ve erkeklerde şampiyonlukla tamamladı.


Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Süper Lig müsabakalarında kadınlar ve erkeklerde 16'şar takım 5'er sıklette mücadele etti.

Galatasaraylı kadın sporcular, finalde Trabzonspor'u 3-2 mağlup edip ligi zirvede tamamladı.

Sarı-kırmızılı erkek sporcular ise finalde Erzurum Gençlik Spor Kulübü ile karşılaştı. Galatasaray, oldukça çekişmeli maçlar sonunda tatamiden 3-2 üstün ayrıldı ve şampiyon oldu.

Maçların ardından kadınlarda; Galatasaray, Trabzonspor, İstanbul Büyükşehir Belediye ve Sancaktepe Belediyesi ile erkeklerde Galatasaray, Erzurum Gençlik Spor, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Ankara EGO spor takımları 2019 yılında Türkiye'yi Avrupa kupasında temsil etmeye hak kazandı.

Müsabakalardan sonra bir alt lige düşen takımlar ise şunlar:


Kadınlar: Konya Selçuklu Spor Kulübü, Ordu Judo İhtisas, Kocaeli Belediyesi Kağıtspor, Sivas Gençlik Spor Kulübü

Erkekler: Ankara Etimesgut Belediyesi, Manisa Salihli Belediye Spor Kulübü, Ordu Judo İhtisas ve Konya Selçuklu Spor Kulübü

Yarın ise yine aynı salonda Süper Lig'e yükselecek kadın ve erkek takımların müsabakaları gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:52 Kaynak: AA

Galatasaray, Spor
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