Judo: Spor Toto Süper Lig

Galatasaray
, Spor Toto Judo Süper Ligi'ni kadın ve erkeklerde şampiyonlukla tamamladı. Türkiye
Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya
Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Süper Lig müsabakalarında kadınlar ve erkeklerde 16'şar takım 5'er sıklette mücadele etti.
Galatasaraylı kadın sporcular, finalde Trabzonspor
'u 3-2 mağlup edip ligi zirvede tamamladı.
Sarı-kırmızılı erkek sporcular ise finalde Erzurum
Gençlik Spor Kulübü ile karşılaştı. Galatasaray, oldukça çekişmeli maçlar sonunda tatamiden 3-2 üstün ayrıldı ve şampiyon oldu.
Maçların ardından kadınlarda; Galatasaray, Trabzonspor, İstanbul
Büyükşehir Belediye ve Sancaktepe
Belediyesi ile erkeklerde Galatasaray, Erzurum Gençlik Spor, Manisa Büyükşehir Belediyespor
ve Ankara
EGO spor takımları 2019 yılında Türkiye'yi Avrupa
kupasında temsil etmeye hak kazandı.
Müsabakalardan sonra bir alt lige düşen takımlar ise şunlar:
Kadınlar: Konya Selçuklu
Spor Kulübü, Ordu
Judo İhtisas, Kocaeli
Belediyesi Kağıtspor
, Sivas
Gençlik Spor Kulübü
Erkekler: Ankara Etimesgut Belediyesi
, Manisa Salihli
Belediye Spor Kulübü, Ordu Judo İhtisas ve Konya Selçuklu Spor Kulübü
Yarın ise yine aynı salonda Süper Lig'e yükselecek kadın ve erkek takımların müsabakaları gerçekleştirilecek.