Judo: Taşkent Grand Slam

Organizasyonun son gününde erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda Cemal Erdoğan madalya mücadelesi verecek.

Milli judocu Muhammed Mustafa Koç , Özbekistan 'ın başkenti Taşkent 'te düzenlenen Grand Slam organizasyonuna ikinci turda veda etti.

Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na aşı tepkisi: Türkiye'nin aşı programını riske atarak nasıl bir kazanç umuyor?

Fenerbahçe, 28 şampiyonluk için resmi hamleyi yaptı

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme