Judo: Taşkent Grand Slam

Milli judocu Muhammed Mustafa Koç, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Grand Slam organizasyonuna ikinci turda veda etti.
Organizasyonun ikinci gününde erkekler 81 kiloda tatamiye çıkan Muhammed Mustafa Koç, kürsünün uzağında kaldı.
İlk turu maç yapmadan geçen milli judocu, ikinci turda Kazakistan'dan Didar Khamza'ya yenilerek elendi.
Taşkent Grand Slam yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.
Organizasyonun son gününde erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda Cemal Erdoğan madalya mücadelesi verecek.
Kaynak: AA
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