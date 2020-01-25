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Judo Tel Aviv: Avustralya ilk Grand Prix altın madalyasını kazandı
6 saat önce
Judo Tel Aviv Grand Prix ikinci gününde Avustralya, Rusya, İtalya ve Büyük Britanya altın madalyanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:27
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