Judo Tel Aviv: Avustralya ilk Grand Prix altın madalyasını kazandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Judo Tel Aviv: Avustralya ilk Grand Prix altın madalyasını kazandı - Son Dakika Dünya

Judo Tel Aviv: Avustralya ilk Grand Prix altın madalyasını kazandı

6 saat önce

Judo Tel Aviv Grand Prix ikinci gününde Avustralya, Rusya, İtalya ve Büyük Britanya altın madalyanın sahibi oldu.

Judo Tel Aviv Grand Prix ikinci gününde Avustralya, Rusya, İtalya ve Büyük Britanya altın madalyanın sahibi oldu. View on euronews

Judo Tel Aviv: Avustralya ilk Grand Prix altın madalyasını kazandı

Avustralya, Tel Aviv, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:27 
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