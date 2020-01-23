Judo: Tel Aviv Grand Prix - Son Dakika
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Judo: Tel Aviv Grand Prix

6 saat önce

Judoda, Tel Aviv Grand Prix'sinin ilk gününde erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş, gümüş madalya kazanırken kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder ise bronz madalyanın sahibi oldu.

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Judoda, Tel Aviv Grand Prix'sinin ilk gününde erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş, gümüş madalya kazanırken kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan taşıyan İsrail'in Tel Aviv kentindeki müsabakaların ilk gününde milli sporcu Mihraç Akkuş, finalde altın madalya için Koreli Won Jin Kim ile karşılaştı. Normal süresi puansız tamamlanan müsabakanın altın skor bölümünde rakibine kaybeden Mihraç, gümüş madalya aldı.

Kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder, bronz madalya karşılaşmasında Sırp Milika Nikolic ile yaptığı mücadeleyi altın skorda waza-ari puanıyla kazanarak üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Grand Prix'sin ikinci gününde kadınlar 63 kiloda Minel Akdeniz, erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve Halil Çimen, 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç ve Vedat Albayrak tatamiye çıkacak.

Tel Aviv, Akkuş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:36 Kaynak: AA
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