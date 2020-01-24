Judo: Tel Aviv Grand Prix

Judoda, Tel Aviv Grand Prix'sinin ikinci gününde, erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak beşinci oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan taşıyan İsrail'in Tel Aviv kentindeki müsabakaların ikinci gününde, beş milli sporcu tatamiye çıktı.

Erkekler 81 kiloda yarışan Vedat Albayrak, seribaşı olarak ikinci turdan başladığı turnuvada İsveçli Robin Pacek ve ardından Moldovalı Dorin Gotonoaga'yı yenerek son 8 sporcu arasına girdi. Çeyrek finalde Güney Koreli Sungho Lee'yi altın skorda ipponla yenen milli sporcu, yarı finalde Rus Aslan Lappiganov'a yenildi. Normal süresi puansız tamamlanan bronz madalya müsabakasında Gürcü Luka Maisuradze'ye altın skorla kaybeden Albayrak, beşincilik elde etti.

Aynı sıklette mücadele eden Muhammed Mustafa Koç üçüncü, erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu ikinci, aynı kiloda yarışan Halil Çimen birinci, kadınlar 63 kiloda Minel Akdeniz ikinci turda elendi.

Turnuvanın üçüncü gününde, kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit, erkekler 90 kiloda Mikail Özerler, 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda Cemal Erdoğan kürsü mücadelesi verecek.