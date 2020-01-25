Judo: Tel Aviv Grand Prix - Son Dakika
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Judo: Tel Aviv Grand Prix

19 dakika önce

Judoda Tel Aviv Grand Prix'sinin son gününde, erkeklerde 90 kiloda Mikail Özerler gümüş, kadınlar +78 kiloda ise Kayra Sayit bronz madalya kazandı.

Judo: Tel Aviv Grand Prix, System.String[]

Judoda Tel Aviv Grand Prix'sinin son gününde, erkeklerde 90 kiloda Mikail Özerler gümüş, kadınlar +78 kiloda ise Kayra Sayit bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na puan taşıyan İsrail'in Tel Aviv kentindeki müsabakaların son gününde erkekler 90 kilo yarı finalinde Özbek Davlat Bobonov'u eleyen Mikail Özerler, finalde karşılaştığı Güney Koreli Donghan Gwak'a altın skorda yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar +78 kilo çeyrek finalinde Güney Koreli Hayun Kim'e yenilen Kayra Sayit, repesaja kaldı. Bu turda Alman Jasmin Grabowski'yi yenen milli sporcu, Bosna Hersekli Larisa Ceric'i de mağlup ederek bronz madalyaya ulaştı.

Tel Aviv, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:20 Kaynak: AA
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