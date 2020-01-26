Judo Tel Aviv: Türkiye gümüş ve bronz madalya kazanırken İsrailli judokalar da zirvede yer aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Judo Tel Aviv: Türkiye gümüş ve bronz madalya kazanırken İsrailli judokalar da zirvede yer aldı - Son Dakika Dünya

Judo Tel Aviv: Türkiye gümüş ve bronz madalya kazanırken İsrailli judokalar da zirvede yer aldı

6 saat önce

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de gerçekleşen Judo Grand Prix Turnuvası'nın son gününde Türkiye gümüş ve bronz madalya kazandı.

Judo Tel Aviv: Türkiye gümüş ve bronz madalya kazanırken İsrailli judokalar da zirvede yer aldı, System.String[]

Tel Aviv'de gerçekleşen Judo Grand Prix turnuvasının son gününde İsrailli Peter Paltchik ve Or Sasson günün judokaları oldu. Eleme maçlarını kolaylıkla geçen Paltchik, finalde Brezilyalı Leonardo Goncalves'i zekice yapılan bir kontra atakla alt edip İsrail'e turnuvanın ilk madalyasını kazandırarak izleyicilere büyük sevinç yaşattı. Paltchik'in sergilediği mükemmel performans herkesin beğenisini topladı.



widget--size-fullwidth

widget--align-center">

"Bu kalabalık içindeki herkes judoyu çok iyi biliyor ve hepsi bugün güzel bir karşılaşma izlemek istiyordu. Sanıyorum biz de onlara bir maç sergiledik."


Peter Paltchick, İsrailli judoka


Diğer İsrailli judoka Or Sasson ise finalde Koreli Sungmin Kim'i etkileyici bir seoi nage ile yenerek İsrail'in turnuvadaki başarısını devam ettirdi. İsrail'in iki altın madalya alması izleyicileri coşkuya boğarken iki İsrailli judoka sevinç dolu anlar yaşadı. Sasson'un altın madalyasını İsrail Spor ve Kültür Bakanı Tuğgeneral Miri Regev tarafından takdim edildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Tel Aviv, İsrail, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran ve Kosova, Elazığ depremi için Türkiye'ye desteğini duyurdu
Elazığ'daki deprem dünya basınında da geniş yer aldı Çin'in Hubey eyaletinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 39'a çıktı Abdullah Gül'den Elazığ depremiyle ilgili dikkat çeken çıkış: Umarım uyarıcı olur

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 08:31:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Judo Tel Aviv: Türkiye gümüş ve bronz madalya kazanırken İsrailli judokalar da zirvede yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]