Judo Tel Aviv: Türkiye gümüş ve bronz madalya kazanırken İsrailli judokalar da zirvede yer aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Judo Tel Aviv: Türkiye gümüş ve bronz madalya kazanırken İsrailli judokalar da zirvede yer aldı - Son Dakika Dünya

Judo Tel Aviv: Türkiye gümüş ve bronz madalya kazanırken İsrailli judokalar da zirvede yer aldı

6 saat önce

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de gerçekleşen Judo Grand Prix Turnuvası'nın son gününde Türkiye gümüş ve bronz madalya kazandı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de gerçekleşen Judo Grand Prix Turnuvası'nın son gününde Türkiye gümüş ve bronz madalya kazandı. View on euronews

Judo Tel Aviv: Türkiye gümüş ve bronz madalya kazanırken İsrailli judokalar da zirvede yer aldı

Tel Aviv, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:27 
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