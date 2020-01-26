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Judo Tel Aviv: Türkiye gümüş ve bronz madalya kazanırken İsrailli judokalar da zirvede yer aldı
6 saat önce
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de gerçekleşen Judo Grand Prix Turnuvası'nın son gününde Türkiye gümüş ve bronz madalya kazandı.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de gerçekleşen Judo Grand Prix Turnuvası'nın son gününde Türkiye gümüş ve bronz madalya kazandı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:27
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