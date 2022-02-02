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Judo: Türkiye İşitme Engelliler Büyükler Şampiyonası - Son Dakika

Judo: Türkiye İşitme Engelliler Büyükler Şampiyonası

02.02.2022 13:37

Edirne'de, Türkiye İşitme Engelliler Büyükler Judo Şampiyonası düzenlendi.

Edirne'de, Türkiye İşitme Engelliler Büyükler Judo Şampiyonası düzenlendi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 20 ilden 48 sporcu katıldı.

Şampiyonadaki karşılaşmalarda sporcular madalya için ter döktü.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Mahir Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 branşta faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Bu yılın faaliyet programının devam ettiğini belirten Yazıcı, "Programlardan biri de judo branşında kadın ve erkek olarak faaliyet gösteriyoruz. Bugünkü şampiyonamızı Edirne'de gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreçler kamplar ve olimpiyatlar olarak devam edecek." diye konuştu.

Bugün düzenlenecek müsabakaların ardından şampiyona sona erecek.

Judo: Türkiye İşitme Engelliler Büyükler Şampiyonası
Judo: Türkiye İşitme Engelliler Büyükler Şampiyonası
Judo: Türkiye İşitme Engelliler Büyükler Şampiyonası
Judo: Türkiye İşitme Engelliler Büyükler Şampiyonası

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Mimar Sinan, Türkiye, Edirne, Judo, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Judo: Türkiye İşitme Engelliler Büyükler Şampiyonası - Son Dakika


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