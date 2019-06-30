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Judo Ümit Karma Milli Takımı Avrupa şampiyonu

41 dakika önce

Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nın karma takımlar müsabakalarında milli judokalar finalde Romanya'yı 4-0 yenerek birincilik küsüsüne çıktı.

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Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nın karma takımlar müsabakalarında milli judokalar finalde Romanya'yı 4-0 yenerek birincilik küsüsüne çıktı.

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nın karma takımlar karşılaşmalarını Türkiye, yenilgisiz Avrupa Şampiyonu olarak tamamladı. Milli judokalar final karşılaşmasında Romanya'yı 4-0 yenerek birincilik kürsüsüne çıktı ve karma takımlar Avrupa şampiyonluğu unvanını elde etti.

Karma takımlar karşılaşmalarında ilk turu maç yapmadan geçen Türkiye, çeyrek finalde İtalya ile mücadele etti. Hilal Öztürk, Münir Ertuğ, Buketnur Karabulut ve Muhammed Demirel, rakiplerini yenerek 4-0 üstünlük sağladığı müsabakanın ardından yarı finale çıktı.

Bu turda Rusya karşısında; Sıla Ersin, Muhammed Demirel, Habibe Afyonlu ve Musa Şimşek ile tatamiye çıkan karma milli ekip mücadeleyi 4-0 galip tamamlayarak adını finale yazdırdı.

Altın madalya ve şampiyonluk için Romanya ile karşılaşan judokalar; Muhammed Demirel, Ayten Mediha Yeksan, Musa Şimşek ve Hilal Öztürk rakiplerini yenerek skoru 4-0'a getirdi ve Türkiye, yenilgisiz Avrupa şampiyonu oldu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:01 Kaynak: İHA
Avrupa, Romanya, Spor
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