Son Dakika Haberleri: Judo Ümit Karma Milli Takımı Avrupa şampiyonu
Son Dakika Güncel Haber

Judo Ümit Karma Milli Takımı Avrupa şampiyonu

13 dakika önce

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nın karma takımlar karşılaşmalarını Türkiye, yenilgisiz Avrupa Şampiyonu olarak tamamladı.

Judo Ümit Karma Milli Takımı Avrupa şampiyonu, System.String[]
Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nın karma takımlar karşılaşmalarını Türkiye, yenilgisiz Avrupa Şampiyonu olarak tamamladı. Milli judokalar final karşılaşmasında Romanya'yı 4-0 yenerek birincilik kürsüsüne çıktı ve karma takımlar Avrupa şampiyonluğu unvanını elde etti. 

Karma takımlar karşılaşmalarında ilk turu maç yapmadan geçen Türkiye, çeyrek finalde İtalya ile mücadele etti. Hilal Öztürk, Münir Ertuğ, Buketnur Karabulut ve Muhammed Demirel, rakiplerini yenerek 4-0 üstünlük sağladığı müsabakanın ardından yarı finale çıktı. 

Bu turda Rusya karşısında; Sıla Ersin, Muhammed Demirel, Habibe Afyonlu ve Musa Şimşek ile tatamiye çıkan karma milli ekip mücadeleyi 4-0 galip tamamlayarak adını finale yazdırdı. 

Altın madalya ve şampiyonluk için Romanya ile karşılaşan judokalar; Muhammed Demirel, Ayten Mediha Yeksan, Musa Şimşek ve Hilal Öztürk rakiplerini yenerek skoru 4-0'a getirdi ve Türkiye, yenilgisiz Avrupa şampiyonu oldu.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:28 
Avrupa, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan "erken seçim" açıklaması A Milli Kadın Basketbol Takımı, galibiyetle veda etti "Yavuz" sondaj gemisi Mersin açıklarına ulaştı Evanjelik din adamı "çocuğa cinsel saldırıdan" suçlu bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 22:41:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Judo Ümit Karma Milli Takımı Avrupa şampiyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]