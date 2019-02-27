Son Dakika Haberleri: Judo: Ümitler Avrupa Kupası

Judo: Ümitler Avrupa Kupası

1 saat önce

Judoda Ümitler Avrupa Kupası müsabakaları 2-3 Mart'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

Judo: Ümitler Avrupa Kupası, System.String[]
Judoda Ümitler Avrupa Kupası müsabakaları 2-3 Mart'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Judo Birliğinin yarışma takviminde yer alan ve geleneksel hale gelen Ümitler Avrupa Kupası için şu ana kadar 19 ülkeden 171 kadın, 296 erkek olmak üzere 467 sporcu kayıt yaptırdı.

Türkiye'de judonun kurucuları arasında yer alan Nazım Canca adına 26'ncısı Kemer Göynük Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek müsabakalarda kadınlar 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70 ve +70, erkekler ise 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 ve +90 kilolarda mücadele edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:51 Kaynak: AA

Antalya, Avrupa, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kart Sayısı Bakımından Avrupa'da Birinci Sıradayız Bakan Pakdemirli: Çiftçilere 5,3 Milyar Liralık Ödeme Yapıldı

Avrupa Basını, Franck Ribery'nin Galatasaray'a Döneceğini Yazdı Sınıfta Saldırıya Uğrayan Kız: Öleceğimi Zannettim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 14:55:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Judo: Ümitler Avrupa Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]