Son Dakika Haberleri: Judo: Ümitler Avrupa Kupası

Judo: Ümitler Avrupa Kupası

31 dakika önce

Milli judocu Talha Büyükeser, Ümitler Avrupa Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Judo: Ümitler Avrupa Kupası, System.String[]
Milli judocu Talha Büyükeser, Ümitler Avrupa Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Rusya'nın Tula kentinde düzenlenen organizasyonda, erkekler 55 kiloda tatamiye çıkan Talha Büyükeser, bronz madalya mücadelesinde Muhammed Demirel'i yenerek podyuma çıktı.

Talha Büyükeser altın skorda sonuca giderken, Muhammed Demirel ise beşincilikte kaldı.

8 milli sporcunun mücadele ettiği kupa yarın sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:00 Kaynak: AA

Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Anadolu Efes Deplasmanda Baskonia'yı Devirdi Yeni Zelandalı Sporcu Sonny Bill Williams'ın Annesi ve Takım Arkadaşı Müslüman Oldu Caner Erkin, Fenerbahçe'ye Geri Dönecek İddiası Medipol Başakşehir Hazırlık Maçında Pendikspor'a Yenildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 21:31:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Judo: Ümitler Avrupa Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]