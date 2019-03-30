Judo: Ümitler Avrupa Kupası
31 dakika önce
Milli judocu Talha Büyükeser, Ümitler Avrupa Kupası'nda bronz madalya kazandı.
Milli judocu Talha Büyükeser, Ümitler Avrupa
Kupası'nda bronz madalya kazandı. Rusya
'nın Tula kentinde düzenlenen organizasyonda, erkekler 55 kiloda tatamiye çıkan Talha Büyükeser, bronz madalya mücadelesinde Muhammed Demirel'i yenerek podyuma çıktı.
Talha Büyükeser altın skorda sonuca giderken, Muhammed Demirel ise beşincilikte kaldı.
8 milli sporcunun mücadele ettiği kupa yarın sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:00 Kaynak: AA
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