Son Dakika Haberleri: Judo: Ümitler Avrupa Kupası

Judo: Ümitler Avrupa Kupası

1 saat önce

Milli judocu Hilal Öztürk, Çekya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda altın madalya elde etti.

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Milli judocu Hilal Öztürk, Çekya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda altın madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Teplice kentinde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde tatamiye çıkan Hilal Öztürk, +70 kiloda altın madalyaya ulaştı.

Kupada dün Merve Azak altın, Ecre Alayıldız gümüş, Hanife Özcan ve Doğa Süren de bronz madalya kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:56 Kaynak: AA

Hilal Öztürk, Avrupa, Spor
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