Judo: Ümitler Avrupa Kupası
1 saat önce
Milli judocu Hilal Öztürk, Çekya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda altın madalya elde etti.
Milli judocu Hilal Öztürk
, Çekya'da düzenlenen Ümitler Avrupa
Kupası'nda altın madalya elde etti. Türkiye
Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Teplice kentinde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde tatamiye çıkan Hilal Öztürk, +70 kiloda altın madalyaya ulaştı.
Kupada dün Merve Azak altın, Ecre Alayıldız gümüş, Hanife
Özcan ve Doğa Süren de bronz madalya kazanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:56 Kaynak: AA
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