Son Dakika Haberleri: Judo: Ümitler Avrupa Kupası

Judo: Ümitler Avrupa Kupası

4 saat önce

Portekiz'de düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası'nın son gününde milli sporcu Cem Ata Demirtaş 81 kiloda bronz madalya kazandı.

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Portekiz'de düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası'nın son gününde milli sporcu Cem Ata Demirtaş 81 kiloda bronz madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Coimbra kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde tatamiye çıkan Cem Ata, bronz madalya karşılaşmasında İtalyan Francesco Cegile'yi ipponla yenerek üçüncü oldu.
Milli sporcu Münir Ertuğ ise +90 kiloda beşincilikte kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:42 Kaynak: AA
Avrupa, Spor
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