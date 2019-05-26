Judo: Ümitler Avrupa Kupası
4 saat önce
Portekiz'de düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası'nın son gününde milli sporcu Cem Ata Demirtaş 81 kiloda bronz madalya kazandı.
Portekiz
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:42 Kaynak: AA
'de düzenlenen Ümitler Judo Avrupa
Kupası'nın son gününde milli sporcu Cem Ata Demirtaş 81 kiloda bronz madalya kazandı. Türkiye
Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Coimbra
kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde tatamiye çıkan Cem Ata, bronz madalya karşılaşmasında İtalyan Francesco Cegile'yi ipponla yenerek üçüncü oldu.
Milli sporcu Münir Ertuğ ise +90 kiloda beşincilikte kaldı.
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