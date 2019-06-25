Judo: Ümitler Avrupa Şampiyonası

Milli judocular, Polonya
'da düzenlenecek Ümitler Avrupa
Şampiyonası'nda mücadele edecek. Türkiye
Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27-29 Haziran tarihlerinde başkent Varşova
'da gerçekleştirilecek turnuvaya, Türkiye'den 10 kadın ve 7 erkek sporcu katılacak.
Bugün Polonya'ya giden kafilede yer alan milli sporcular şöyle:
Kadınlar:
40 kilo: Ecre Alayıldız, Doğa Sevgi Süren
44 kilo: Merve Azak, Hanife
Özcan
48 kilo: Buketnur Karabulut, Sıla
Ersin
57 kilo: Özlem Yıldız
63 kilo: Ayten Mediha Yeksan, Habibe Afyonlu
+70 kilo: Hilal Öztürk
Erkekler:
50 kilo: Yunus Emre Esenboğa
55 kilo: Berat Bahadır
60 kilo: Mehmet Ali Demirel
63 kilo: Musa Şimşek
, Mehmet Hüdai Özgürbüz
81 kilo: Can Ata Demirtaş
+90 kilo: Münir Ertuğ