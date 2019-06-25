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Judo: Ümitler Avrupa Şampiyonası

28 dakika önce

Milli judocular, Polonya'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

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Milli judocular, Polonya'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27-29 Haziran tarihlerinde başkent Varşova'da gerçekleştirilecek turnuvaya, Türkiye'den 10 kadın ve 7 erkek sporcu katılacak.
Bugün Polonya'ya giden kafilede yer alan milli sporcular şöyle:
Kadınlar:
40 kilo: Ecre Alayıldız, Doğa Sevgi Süren
44 kilo: Merve Azak, Hanife Özcan
48 kilo: Buketnur Karabulut, Sıla Ersin
57 kilo: Özlem Yıldız
63 kilo: Ayten Mediha Yeksan, Habibe Afyonlu
+70 kilo: Hilal Öztürk
Erkekler:
50 kilo: Yunus Emre Esenboğa
55 kilo: Berat Bahadır
60 kilo: Mehmet Ali Demirel
63 kilo: Musa Şimşek, Mehmet Hüdai Özgürbüz
81 kilo: Can Ata Demirtaş
+90 kilo: Münir Ertuğ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:10 Kaynak: AA
Polonya, Avrupa, Spor
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