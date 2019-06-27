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Judo: Ümitler Avrupa Şampiyonası

1 saat önce

Polonya'da başlayan Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde Türk sporcular bir altın, bir de gümüş madalya elde etti.

Judo: Ümitler Avrupa Şampiyonası, System.String[]
Polonya'da başlayan Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde Türk sporcular bir altın, bir de gümüş madalya elde etti.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da düzenlenen ve 39 ülkeden 434 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk gününde, kadınlar 44 kiloda mücadele eden Hanife Özcan altın madalyanın sahibi oldu.
Erkekler 60 kiloda mücadele veren Muhammed Demirel ise finaldeki maçını kaybederek, gümüş madalyada kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:27 Kaynak: AA
Polonya, Avrupa, Spor
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