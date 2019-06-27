Judo: Ümitler Avrupa Şampiyonası
1 saat önce
Polonya'da başlayan Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde Türk sporcular bir altın, bir de gümüş madalya elde etti.
Polonya
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:27 Kaynak: AA
'da başlayan Ümitler Avrupa
Judo Şampiyonası'nın ilk gününde Türk sporcular bir altın, bir de gümüş madalya elde etti. Türkiye
Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova
'da düzenlenen ve 39 ülkeden 434 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk gününde, kadınlar 44 kiloda mücadele eden Hanife
Özcan altın madalyanın sahibi oldu.
Erkekler 60 kiloda mücadele veren Muhammed Demirel ise finaldeki maçını kaybederek, gümüş madalyada kaldı.
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