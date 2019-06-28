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Judo: Ümitler Avrupa Şampiyonası

1 saat önce

Polonya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde Türk sporcular bir altın, bir de bronz madalya elde etti.

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Polonya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde Türk sporcular bir altın, bir de bronz madalya elde etti.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da düzenlenen ve 39 ülkeden 434 sporcunun katıldığı şampiyonada, kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız finalde Rumen Florentina Ivanescu'yu ipponla yenerek kürsünün zirvesine çıktı.
Kadınlar 63 kiloda Ayten Mediha Yeksan ise Hırvat Katarina Kristo'yu altın skor bölümünde ipponlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:10 Kaynak: AA
Polonya, Avrupa, Spor
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