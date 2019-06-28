Judo: Ümitler Avrupa Şampiyonası
1 saat önce
Polonya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde Türk sporcular bir altın, bir de bronz madalya elde etti.
Polonya
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:10 Kaynak: AA
'da düzenlenen Ümitler Avrupa
Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde Türk sporcular bir altın, bir de bronz madalya elde etti. Türkiye
Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova
'da düzenlenen ve 39 ülkeden 434 sporcunun katıldığı şampiyonada, kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız
finalde Rumen Florentina Ivanescu'yu ipponla yenerek kürsünün zirvesine çıktı.
Kadınlar 63 kiloda Ayten Mediha Yeksan ise Hırvat Katarina Kristo'yu altın skor bölümünde ipponlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.
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