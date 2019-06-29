Son Dakika Haberleri: Judo: Ümitler Avrupa Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Judo: Ümitler Avrupa Şampiyonası

1 saat önce

Polonya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Hilal Öztürk, bronz madalya kazandı.

Judo: Ümitler Avrupa Şampiyonası, System.String[]
Polonya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Hilal Öztürk, bronz madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da düzenlenen ve 39 ülkeden 434 sporcunun katıldığı şampiyonada, ferdi karşılaşmaların son gününde kadınlar +70 kiloda Hilal Öztürk mücadele etti.
Hilal Öztürk, bronz madalya müsabakasında Rus Aleksandra Zagirova ile karşı karşıya geldi. Milli judocu, rakibine ipponla üstünlük kurarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:57 Kaynak: AA
Hilal Öztürk, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Espor takımı Pİ5, Avrupa Ligi finalinde mücadele edecek Çukur'un yıldız oyuncusu Berkay Ateş Avrupa'da yarışacak Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Guiliano, Galatasaray'a önerildi Fatih Terim'in gözdesi Jimmy Durmaz'dan transfer cevabı: Tatilden sonra

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 22:32:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Judo: Ümitler Avrupa Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]