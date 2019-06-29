Judo: Ümitler Avrupa Şampiyonası
1 saat önce
Polonya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Hilal Öztürk, bronz madalya kazandı.
Polonya
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:57 Kaynak: AA
'da düzenlenen Ümitler Avrupa
Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Hilal Öztürk
, bronz madalya kazandı. Türkiye
Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova
'da düzenlenen ve 39 ülkeden 434 sporcunun katıldığı şampiyonada, ferdi karşılaşmaların son gününde kadınlar +70 kiloda Hilal Öztürk mücadele etti.
Hilal Öztürk, bronz madalya müsabakasında Rus Aleksandra Zagirova ile karşı karşıya geldi. Milli judocu, rakibine ipponla üstünlük kurarak bronz madalyanın sahibi oldu.
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