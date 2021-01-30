"Judocu Anneler"in yöresel ürünlerine salgın sürecinde ilgi arttı - Son Dakika

Düzce'de çocuklarını judo antrenmanına götürürken kadın antrenörün tavsiyesiyle spora başlayan kadınların kurdukları kooperatifte ürettikleri yöresel ürünler, salgın sürecinde büyük ilgi gördü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Nermin Alayıldız, küçük öğrencileri antrenmana getiren, yaşları 32 ila 49 arasında değişen 52 anneyi spor yapmaya davet etti.

Alayıldız, spora başlamalarına vesile olduğu kadınların önce form tutmalarını sağladı, daha sonra judo öğreterek "Judocu Anneler" grubunu kurdu.

Çocuklarıyla antrenmanlara başlayan anneler, düzenlenen "Olimpik Anneler Turnuvası"nda dereceler elde etti.

Kadınlar arasında oluşan birlikteliğin pekiştirilebileceğini düşünen Alayıldız, kadınlara mantı, erişte, kuskus, tarhana, acıka, salça ve reçel gibi yöresel ürünleri kooperatif çatısı altında üretebilecekleri fikrini verdi.

Düzce Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu, Düzce Valiliği, Düzce Gençlik Spor İl Müdürlüğünden destek alan Alayıldız ve sporcu kadınlar, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşmesi sonucu yaklaşık 10 ay önce SS Düzce Olimpik Anneler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu.

İl Özel İdaresinin tahsis ettiği yerde çalışmalarını yürüten kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde insanların doğal ürünlere yönelmesiyle mantı, erişte, kuskus, tarhana, acıka, salça ve reçel gibi ürünlere gelen talepleri karşılamaya çalışıyor.

Ev hanımlığı, işletmecilik, annelik ve sporcu kimliklerinin gereklerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan kadınlar, çevrelerinden takdir topluyor.

"Anneler örnek olmak ve çocuklarına başarıyı aşılamak zorunda"

Nermin Alayıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annelerin örnek olmak ve çocuklarına başarıyı aşılamak zorunda olduğunu söyledi.

Olimpiyatlara gidecek bir sporcunun en büyük destekçisinin annesi olduğuna işaret eden Alayıldız, "Buradaki tüm kadınlar hem sporcu annesi hem de olimpik sporcu. İlk etapta amaç; çocuklarının yaptığı sporu anlayabilmeleri için mindere çıkmalarıydı. Pandemi nedeniyle antrenmanlar biraz seyrek gidiyorlar ama hafta bir gün minderdeler. Anne; çocuğuna sadece olimpiyata giderken moral vermemeli, her şekilde onun arkasında olmalı. Biz de olimpiyatlara gidecek çocuklara anne eli değsin istedik. Bu şekilde onlara, aynı sporu yaparak destek olacağız." diye konuştu.

Alayıldız, Türk kadının azimli ve yetenekli olduğuna işaret ederek sporun yanında üretimde de yer almak istediklerini kaydetti.

Kurdukları kooperatifle kısa sürede geniş kitlelere ulaştıklarını aktaran Alayıldız, "Şu anda 52 sporcu annesiyle burada üretim yapıyoruz. Bu kadınlar kendi damak tatları ve yörelerine uygun ürünler yapıp çalışmalarını sürdürüyor. Lütfen her kadın çocuğu için, onların geleceği için bir şeyler üretsin. Sürekli üretimin içinde olalım. Kentten ve diğer illerden arayıp 'Nasıl başardınız?' diye soruyorlar. Dilimiz döndüğünce anlatıyoruz. Bize ulaşmak isteyen herkese kapımız açık. Kadın her şekilde üretimin içerisinde olmalı." ifadelerini kullandı.

"Çıktığımız bu yolda koşarak devam edeceğiz"

Kooperatif üyesi Figen Aydoğdu, çocuklarını antrenmana götürürken Nermin Alayıldız'ın önerisiyle judoya başladığını söyledi.

Daha sonra Alayıldız'ın yönlendirmesiyle kooperatif kurduklarını anlatan Aydoğdu, "Çıktığımız bu yolda koşarak devam edeceğiz." dedi.

Aydoğdu, her işe kadın elinin değmesi gerektiğini belirterek "Burada kuskus, reçel, erişte, mantı gibi ürünler yapıyoruz. Ürün yelpazemizi genişletiyoruz, siparişleri karşılamaya çalışıyoruz. Ev hanımı diye bir meslek yok. Yeri geliyor çocuklarımızın doktoru oluyoruz, yeri geliyor öğretmeni oluyoruz. Onlar için çabalıyoruz, sporumuzu da yapıyoruz." diye konuştu.

Üretim yapmak için kurslara katıldıklarını ve belgelerini aldıklarını anlatan Aydoğdu, üretimde bulunarak gelir elde etmekten büyük mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.