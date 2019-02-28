Judocular 3. Kez Türkiye Şampiyonu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı judocuları Karaman'da yapılan Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonasında mücadele ettiler. Zorlu şampiyonada Büyükşehir Kağıtsporlu Judocular üst üste 3. kez Türkiye Şampiyonluğu kupasını kaldırarak büyük bir başarıyı elde etti.

8 MADALYA BİRDEN

Şampiyonada mavi beyazlı judocular yine madalyalara ambargo koydu. Türkiye'de kendi dalında en ön basamaklarda olan judoculardan Zeynep Çelik Aydın 57 kg, Saban Mert Dolar 81 ve Büyükler 81 kg Emrullah Toprakçı 1. Olmayı başardı. Öte yandan Alperen Tazegül 3. , Recep Çiftçi 66 kg 3. , Harun Çelik 100 kg 3. 'lük madalyası kazandılar. Bu sonuçlar ile Kağıtsporlu Judocular 3 Altın 1 Gümüş 4 Bronz madalya elde ettiler.

ÜST ÜSTE 3. KEZ ŞAMPİYON

Türkiye Görme Engelliler Takımlar Judo Şampiyonasında Büyükşehir Kağıtspor son iki yılın şampiyonu olması sebebiyle seri başı olarak yarı finallerden şampiyonaya başladı. Müsabakalarda yarı finalde Ankara Çankaya Belediyesini 4-1, finalde ise Manisa Görme Engelliler Kulübü'nü 4-1 ile geçerek üst üste 3. Kez Türkiye Şampiyonluğu kupasını kaldırdı.