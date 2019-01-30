Judocular Avrupa Açık'ta Mücadele Edecek

Kadın ve Erkek Judo Milli Takımı, Avrupa Açık'ta madalya mücadelesi verecek.

Kadın ve Erkek Judo Milli Takımı, Avrupa Açık'ta madalya mücadelesi verecek.



Judoda Avrupa Açık müsabakaları 2-3 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Kadınlar, Bulgaristan'ın başkenti Sofya, erkekler ise Portekiz'in Odivelas kentinde düzenlenecek Avrupa Açık'ta tatamiye çıkacak.



Sofya'da 28 ülkeden 177 kadın judocunun yer alacağı organizasyonda Türkiye'yi, Tuğçe Beder, Gülkader Şentürk, Nazlıcan Kılıç ve Melisa Çakmaklı (48 kilo), Damla Çalışkan (52 kilo), Tuğba Zehir ve Meltem Dindar (57 kilo), Ümmühan Kabak ve Minel Akdeniz (63 kilo), Semanur Erdoğan (70 kilo), Çiğdem Bora ve Sümeyra Aykaç (78 kilo) ile Kübranur Esir (+78 kilo) temsil edecek.



Erkekler Avrupa Açık'ta ise 35 ülkeden 232 sporcu mücadele edecek. Milli formayı Ahmet Şahin Kaba (60 kilo), Murat Bektaş (73 kilo), İlker Güldüren (81 kilo) ve Feyyaz Yazıcı (100 kilo) giyecek.

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