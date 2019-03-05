Son Dakika Haberleri: Judocular Avrupa Kupası'nda Fırtına Gibi Esti

Judocular Avrupa Kupası'nda Fırtına Gibi Esti

39 dakika önce

Ümitler Avrupa Kupası müsabakalarına katılan Kağıtsporlu judocular 6 madalya ile döndü.

Judocular Avrupa Kupası'nda Fırtına Gibi Esti, System.String[]
Ümitler Avrupa Kupası müsabakalarına katılan Kağıtsporlu judocular 6 madalya ile döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı judocuları Antalya'nın Kemer ilçesinde iki gün süren ümitler kategorisinin ilk uluslararası müsabakası olan Ümitler Avrupa Kupası'nda 2 altın, bir bronz, 3 bronz madalya kazanarak büyük başarı elde etti. 16 ülkeden toplam 494 judocunun madalya mücadelesi verdiği şampiyona Antalya Kemer'de gerçekleşti. Kağıtspor'un ve ümit Milli Takım judocuları, 2019 yılının ilk uluslararası madalyalarını kazandı.

Müsabakalarda yarışan Kağıtsporlu sporculardan Merve Azak 44 kilogramda ve Sıla Ersin 48 kilogramda altın madalyayı boynuna takmayı başardı. Ayrıca Enes Çakan 50 kilogramda gümüş madalya kazanırken; Müberra Güneş 44 kilogramda, Buket Nur Karabulut 48 kilogramda, Aylenur Tunca 52 kilogramda bronz madalya elde etti. İki gün süren karşılaşmaların ardından, ilk sırayı toplamda 8 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalya ile tamamlayan Türkiye'nin ardından ikinciliği Gürcistan 3 atın, 4 gümüş ve 5 bronzla elde etti. Rusya, 2 altın 3 gümüş ve 7 bronz madalya ile üçüncü sırada yer aldı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:07 Kaynak: İHA

Kocaeli, Kağıtspor, Avrupa, Spor
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