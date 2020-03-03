Judocular, Avrupa Kupası'ndan başarıyla döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Judocular, Avrupa Kupası'ndan başarıyla döndü - Son Dakika Spor

Judocular, Avrupa Kupası'ndan başarıyla döndü

7 saat önce

Türkiye Judo Federasyonu ve Avrupa Judo Birliği tarafından 17 ülkeden 529 judocunun katılımı ile Antalya'nın Kemer ilçesinde (Nazım-Natık Canca) Ümitler Avrupa Judo Kupası düzenlendi.

Judocular, Avrupa Kupası'ndan başarıyla döndü, System.String[]

Türkiye Judo Federasyonu ve Avrupa Judo Birliği tarafından 17 ülkeden 529 judocunun katılımı ile Antalya'nın Kemer ilçesinde (Nazım-Natık Canca) Ümitler Avrupa Judo Kupası düzenlendi. Uluslararası turnuvada Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular başarıları ile kürsüde yer aldı.


17 ülke katıldı


Avrupa Judo Birliği'nin (EJU) yıllık faaliyet takviminde yer alan Ümitler Avrupa Judo Kupası 29 Şubat - 1 Mart 2020 tarihlerinde düzenlendi. Birçok mücadeleye sahne olan Avrupa Kupası'nda Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Romanya, Fransa, Avustralya, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Ermenistan, İtalya ve Polonya da dahil 17 ülke yer aldı.


Ay yıldızlığı bayrağı dalgalandırdılar


Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda milli takım adına tatamiye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor alt yapısından yetişen 6 sporcu; 2 Altın, 4 Bronz Madalya kazanarak ay yıldızlı bayrağı dalgalandırdı.


Kağıtspor'dan 6 madalya


Mavi Beyazlı sporculardan 40 kiloda Zeynep Betül Sarıkaya altın, 48 kiloda Yaren Kömürcü altın, 48 kiloda Elif Kırt bronz, 44 kiloda Ayşenur Sülün bronz, 57 kiloda Ayşenur Budak bronz ve +90 kiloda da Münir Ertuğ bronz madalya alarak kürsüde yer aldı.


Milli takımdan 22 madalya


Ay-yıldızlı judocular Antalya Kemer'de yapılan müsabakalarda elde ettiği 6 altın, 3 gümüş ve 13 bronz olmak üzere 22 madalya ile zirveye damgasını vurdu. İkinci gün yapılan karşılaşmalar sonunda ülke sıralamasında Gürcistan; 5 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya ile ikinci sırada yer alırken, Kazakistan; bir altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya elde ederek üçüncü oldu.


Efsaneler adına yapıldı


Uluslararası olarak düzenlenen ve 17 ülkenden sporcuların katıldığı Avrupa Kupası, Türk judosuna büyük katkı ve emekleri geçen Nazım ve Natık Canca adına gerçekleştirildi. - KOCAELİ

Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:19 Kaynak: İHA
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