Üye Girişi
Judocular, Avrupa Şampiyonası'ndan 2 bronz madalya ile döndü - Son Dakika

Judocular, Avrupa Şampiyonası'ndan 2 bronz madalya ile döndü

20.08.2021 12:49
Judocular, Avrupa Şampiyonası'ndan 2 bronz madalya ile döndü, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un judodaki başarıları devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un judodaki başarıları devam ediyor. Altyapıdan çıkan sporcular Avrupa ve dünya arenasından madalyalar ile dönerken, mavi-beyazlı kulüp koleksiyonuna iki Avrupa madalyası daha ekledi.

Letonya'nın başkenti Riga'da 37 ülkeden 176 kadın ve 217 erkek toplam 386 sporcunun yarıştığı Judo Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda Büyükşehir Kağıtsporlu Nurten Doğrusoy 44 kilogramda minderde mücadele etti. Birbirinden başarılı mücadeleler yapan mavi-beyazlı sporcu Doğrusoy, bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Nurten Doğrusoy, İtalyan rakibi Aurora Platania'yı altın skorda waza-ari puanıyla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın ikinci gün müsabakalarında erkekler 73 kilogramda Erman Gürgen madalya için mücadele etti. Gürgen de mükemmel maçlar çıkartarak yine bronz madalya maçına çıkmayı başardı. Kürsü müsabakasında Sloven Nik Purnat'ı altın skorda waza-ari puanıyla yenen Erman, sıkletinde üçüncülüğünü ilan ederek bronz madalyayı ülkemize kazandırdı. Büyükşehir Kağıtsporlu ümit judocuların bu başarısı otoritelerden takdir topladı. - KOCAELİ

Judocular, Avrupa Şampiyonası'ndan 2 bronz madalya ile döndü
Judocular, Avrupa Şampiyonası'ndan 2 bronz madalya ile döndü

Avrupa Şampiyonası, Bronz Madalya, Kağıtspor, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Judocular, Avrupa Şampiyonası'ndan 2 bronz madalya ile döndü - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'deki bilet fiyatları taraftarları isyan ettirdi 14:34 Türkiye'deki bilet fiyatları taraftarları isyan ettirdi Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu 14:24 Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu Canlı yayında Perinçek'i kızdıran 14:15 Canlı yayında Perinçek'i kızdıran "Karanfil" yorumu: Mert olun biraz mert
2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler 14:02 2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler Karantinadan kaçan kişinin bahanesi polisleri çileden çıkardı: 13:52 Karantinadan kaçan kişinin bahanesi polisleri çileden çıkardı: "İşlerim var, 150 bin avromu kaybedeceğim" Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 13:47 Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi
13:00 "Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi 12:49 PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
14:25 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var
14:23 Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu
14:14 Sarı-kırmızılı takımdan gönderileceği düşünülen Marcao hakkında Burak Elmas'tan olay çıkış: 8 maç ceza hukuksuzdur
14:14 Canlı yayında Perinçek'i kızdıran "Karanfil" yorumu: Mert olun biraz mert
14:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur
13:56 Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor
13:52 Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon
13:47 Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi
13:43 Yüz yüze eğitim kararı sonrası Milli Eğitim Bakanı harekete geçti! İşte 81 il için yeni yol haritası
13:07 Jose Sosa, topu vermediği genç Güler'le kahvaltıda buluşup gönül aldı
Araba çalan hırsızdan bir garip savunma: Akşama geri getirecektim Araba çalan hırsızdan bir garip savunma: Akşama geri getirecektim         
14:34
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var         
14:26
Sarı-kırmızılı takımdan gönderileceği düşünülen Marcao hakkında Burak Elmas'tan olay çıkış: 8 maç ceza hukuksuzdur Sarı-kırmızılı takımdan gönderileceği düşünülen Marcao hakkında Burak Elmas'tan olay çıkış: 8 maç ceza hukuksuzdur         
14:15
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur         
14:05
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor         
13:56
Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon         
13:52
Yüz yüze eğitim kararı sonrası Milli Eğitim Bakanı harekete geçti! İşte 81 il için yeni yol haritası Yüz yüze eğitim kararı sonrası Milli Eğitim Bakanı harekete geçti! İşte 81 il için yeni yol haritası         
13:44
Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük         
12:55
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok         
12:13
Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak         
11:55
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var         
11:44
Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek         
11:16
Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı         
11:13
Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı         
11:01
PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var         
10:32
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 14:47:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Judocular, Avrupa Şampiyonası'ndan 2 bronz madalya ile döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement