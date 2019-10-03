Son Dakika Haberleri: Judocular brezilya'da olimpiyat puanı arayacak
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Judocular brezilya'da olimpiyat puanı arayacak

1 saat önce

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da 6-8 Ekim tarihlerinde yapılacak ve Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları için puan kazandıracak grand slam müsabakalarında Türkiye, 3 kadın ve 5 erkek judocu ile temsil edilecek.

Judocular brezilya'da olimpiyat puanı arayacak, System.String[]

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da 6-8 Ekim tarihlerinde yapılacak ve Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları için puan kazandıracak grand slam müsabakalarında Türkiye, 3 kadın ve 5 erkek judocu ile temsil edilecek.

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılım için puan kazandıran organizasyonlar arasında yer alan Brasilia Grand Slam müsabakalarında Türkiye, 3 kadın ve 5 erkek judocu ile tatamide yer alacak. Brezilya'nın başkenti Brasilia'da 6-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek turnuvada 60 ülkeden 157 kadın ile 194 erkek judocu mücadele edecek. Bu organizasyonda yer alacak milli takım aday kadrosu Ankara Eryaman TOHM'de hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak tamamladı. Milli takım kafilesi İstanbul'dan hava yoluyla Brezila'ya gidecek.

Müsabakalarda ay-yıldızlı judocular madalya için tatamiye çıkacak. Maç programları şöyle:

6 Ekim Pazar

Kadınlar: 48 kg Gülkader Şentürk, 52 kg İrem Kokrmaz; Erkekler: 66 kg Sinan Sandal.

7 Ekim Pazartesi

Erkekler: 73 kg Bilal Çiloğlu, 81 kg Vedat Albayrak.

8 Ekim Salı

Kadınlar: +78 kg Kayra Sayit; Erkekler: 90 kg Mikail Özerler, +100 kg Cemal Erdoğan.

Brasilia, Brezilya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:08 Kaynak: DHA
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