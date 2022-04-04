Judocular Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'ni gezdi - Son Dakika
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Judocular Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'ni gezdi

04.04.2022 13:45
Judocular Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'ni gezdi

Düzce'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup Müsabakaları'na katılan sporcular, Prusias ad Hypium Antik Kenti'ni gezdi.

Düzce'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup Müsabakaları'na katılan sporcular, Prusias ad Hypium Antik Kenti'ni gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet programı kapsamında Düzce'de 2-3 Nisan'da yapılan müsabakalarda yarışan sporcular, tarihi Konuralp bölgesini ziyaret etti.

Buradaki Prusias ad Hypium Antik Kenti'ni gezerek bilgi alan judoculara, Konuralp pirincinden yapılmış pilavdan ikram edildi.

Sporcular, tarihi alanda hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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Konuralp, gençlik, Düzce, Judo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Judocular Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'ni gezdi - Son Dakika


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