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SPOR Judocular, madenciler turnuvasında ter döktü - Son Dakika

SPOR Judocular, madenciler turnuvasında ter döktü

11.12.2021 16:23

Judocular, madenciler turnuvasında ter döktüGürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK (DHA) - Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 5'inci kez düzenlenen Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası'nda 23 ilden 751 sporcu mindere çıktı.

Judocular, madenciler turnuvasında ter döktü

Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK (DHA) - Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 5'inci kez düzenlenen Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası'nda 23 ilden 751 sporcu mindere çıktı.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Judo Federasyonu ve Zonguldak Valiliği'nin desteğiyle düzenlenen 5'inci Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası, Site Spor Salonu'nda başladı. Turnuvaya Kazakistan ve Özbekistan sporcularının yanı sıra 23 ilden toplam 751 sporcu katıldı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, judo branşında gelecekte Türkiye'yi temsil edecek sporcuları kentlerinde ağırlamakta mutluluk duyduklarını söyledi. Madenciliğin ve sporun birleştirildiği bir turnuva düzenlendiğini ifade eden Tutulmaz, "Bu yıl 5'incisini düzenlediğimiz etkinliğin ilin büyük bir kazanımı olduğunu görüyoruz. Bir kez başlatıp devamı geliyorsa bunun anlamı vardır. Zonguldak'ımızın spora destek verdiğinin güzel bir göstergesidir. Turnuvanın bir diğer özelliği spor ve madenciliğinin aynı karede olmasıdır. Bunu da ayrıca değerli görüyorum" dedi.

İki gün sürecek turnuvada sporcular; minikler, süper minikler, yıldızlar ve ümitler olmak üzere 4 kategoride madalya kazanmak için ter döktü. Turnuvanın açılışında maden işçilerinin zor şartlarda çalışmasının tasvir edildiği tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı. Yarınki müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilecek.

SPOR Judocular, madenciler turnuvasında ter döktü
SPOR Judocular, madenciler turnuvasında ter döktü
SPOR Judocular, madenciler turnuvasında ter döktü
SPOR Judocular, madenciler turnuvasında ter döktü
SPOR Judocular, madenciler turnuvasında ter döktü
SPOR Judocular, madenciler turnuvasında ter döktü
SPOR Judocular, madenciler turnuvasında ter döktü
SPOR Judocular, madenciler turnuvasında ter döktü
SPOR Judocular, madenciler turnuvasında ter döktü
SPOR Judocular, madenciler turnuvasında ter döktü
SPOR Judocular, madenciler turnuvasında ter döktü

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Zonguldak Valiliği, Zonguldak, Judo, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Judocular, madenciler turnuvasında ter döktü - Son Dakika


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