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Judocular olimpiyat için hazırlandı

6 saat önce

Türk Judosunun ve Büyükşehir Kağıtspor'un Judocuları olimpiyat hazırlık kampını bitirdi.

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Türk Judosunun ve Büyükşehir Kağıt spor'un Judocuları olimpiyat hazırlık kampını bitirdi.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı milli Judocuları Zeynep Çelik Aydın ve Recep Çiftçi 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları kota müsabakaları için yapılan hazırlık kampını tamamladı. Erzurum Palandöken kamp merkezinde gerçekleştirilen kamp boyunca sporcular kondisyon ve taktik çalışması yaparak olimpiyatlar öncesi gerçekleştirilecek olan kota müsabakalarına hazırlandı. Katıldığı birçok turnuva ve şampiyonadan başarıyla dönen ve spor otoriteleri tarafından 2020 Olimpiyat madalyasına en yakın isim olarak gösterilen Zeynep Çelik Aydın, dünya sıralamasında en yakın rakibine olan farkı iyice açtı ve zirvedeki yerini korudu. Büyükşehir Kağıtsporlu milli sporcunun olimpiyatlara katılması ve madalya alması kesin gözüyle bakılıyor.


Öte yandan 2017 Avrupa üçüncüsü olan Büyükşehir Kağıtsporlu Recep Çiftçi son olarak Avrupa Şampiyonasında 2. olmuştu. Çiftçi'nin de olimpiyat kotası alması bekleniyor. - KOCAELİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:55 Kaynak: İHA
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