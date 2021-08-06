Üye Girişi
Judocular olimpiyat sahnesinde - Son Dakika

Judocular olimpiyat sahnesinde

06.08.2021 08:19
Judocular olimpiyat sahnesinde, System.String[]

Büyükşehir Kağıtspor'un milli judocuları ay yıldızlı bayrağı dünyanın en büyük spor organizasyonunda dalgalandırmak için mücadele edecek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu milli judocuları Zeynep Çelik Aydın ve Recep Çiftçi, 24 Ağustos 5 Eylül tarihleri arasında Paralimpik Olimpiyat oyunlarına katılmak için yola çıktı. Dünyanın en büyük ve en değerli spor organizasyonu olan Olimpiyat oyunlarında mindere çıkacak olan Milli Judocularda hedef altın madalya.

KOLEKSİYONDA TEK EKSİK OLİMPİYAT

Katıldığı tüm turnuvalarda kürsüde yer alarak ayrılan, kariyerinde Dünya ve Avrupa şampiyonlukları olan Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı sporcusu Zeynep Çelik Aydın IBSA büyükler dünya sıralamasında 57 kiloda 880 puanla ilk sırada yer alıyor. Mavi beyazlı sporcu, otoriteler tarafından altın madalyanın bir numaralı adayı olarak gösteriliyor.

RECEP KÜRSÜNÜN EN ÜSTÜNDE YER ALMAK İSTİYOR

Büyükşehir Kağıtspor'un bir diğer başarılı sporcusu Recep Çiftçi ise 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 66 kilogramda minderde mücadele edecek. Hedefinin altın madalya olduğunu belirten Recep de altın madalya almak için paralimpik olimpiyatlarında mücadele edecek.

Altın Madalya, Olimpiyat, Kağıtspor, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Judocular olimpiyat sahnesinde - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstifa eden Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir? 07:31 İstifa eden Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı 02:36 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı Fatih Terim, Galatasaray taraftarını isyan ettirdi! Tepkiler çığ gibi 23:32 Fatih Terim, Galatasaray taraftarını isyan ettirdi! Tepkiler çığ gibi
Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor 22:25 Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi 21:38 Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi Hakan Sabancı için 20:11 Hakan Sabancı için "Beni böceklerin içine attı" diyen Aygün Aydın yeniden hapse giriyor
Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu 18:33 Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu Bakanlıktan sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz'a suç duyurusu 17:57 Bakanlıktan sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz'a suç duyurusu

Son Dakika Haberleri
17:54 Federasyon başkanından geri adım! "2 doz aşı olmayanı kahvehanelere almayacağız" demişti
17:51 Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın transferinde mutlu sona çok yakın
17:50 Altının kilogramı 496 bin 500 liraya çıktı
17:47 Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi
17:13 Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti
17:10 Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı
17:03 Son Dakika: Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira, Siyah-Beyazlı formayı giyip, marş paylaştı
17:01 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı
16:48 CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan
16:42 Eray Şamdan, Olimpiyat tarihimizde karatedeki ilk madalyayı kazandı
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan ilk açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan ilk açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir         
08:01
Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı         
07:15
Muslera'nın hataları taraftarın sabrını taşırdı! Deneyimli eldiven istenmeyen adam ilan edildi Muslera'nın hataları taraftarın sabrını taşırdı! Deneyimli eldiven istenmeyen adam ilan edildi         
00:14
Milas Belediye Başkanı'ndan yeni uyarı: Yangın, Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerliyor Milas Belediye Başkanı'ndan yeni uyarı: Yangın, Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerliyor         
23:30
Ümitcan Uygun'un şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümünde ön otopsi raporu çıktı Ümitcan Uygun'un şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümünde ön otopsi raporu çıktı         
21:58
Adana Demirspor, Manchester City'den kaleci Arijanet Muric'i renklerine bağladı Adana Demirspor, Manchester City'den kaleci Arijanet Muric'i renklerine bağladı         
21:34
Barcelona'da bir devrin sonu! Lionel Messi'yle yollar resmen ayrıldı Barcelona'da bir devrin sonu! Lionel Messi'yle yollar resmen ayrıldı         
20:10
Görenler abla-kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu gündem oldu Görenler abla-kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu gündem oldu         
18:11
Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım         
17:55
Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi         
17:48
CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan         
16:49
Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu         
16:26
Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi         
15:00
Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
14:08
Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor         
11:53
Burak Özdemir'in CZN Burak lakabının hikayesinin altından babasının iş yeri çıktı Burak Özdemir'in CZN Burak lakabının hikayesinin altından babasının iş yeri çıktı         
16:11
Merada otlayan koyunlara bir anda kurt sürüsü saldırdı! 50 koyun telef oldu Merada otlayan koyunlara bir anda kurt sürüsü saldırdı! 50 koyun telef oldu         
15:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 08:23:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Judocular olimpiyat sahnesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement