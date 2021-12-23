Judocular Zonguldak'ta kürsüden inmedi - Son Dakika

Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediyesi, Judo Federasyonu ve Zonguldak Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Zonguldak Judo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Geleneksel Madenci Turnuvasının bu yıl 5.'si düzenlendi. 26 il ve 2 ülkeden 1000'e yakın sporcu turnuvada ter döktü. Site Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ve çok sayıda sporcuyla davetli katıldı.

40 MADALYA KAZANDILAR

Turnuvada Süper Minikler, Minikler, Yıldızlar ve Ümitler kategorisinde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı judocuları toplamda 40 madalya kazanarak kürsüden inmedi.