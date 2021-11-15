Judoculara 'şüpheli' çanta şoku - Son Dakika

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Judoculara 'şüpheli' çanta şoku

KOCAELİ - Milli takım için Kocaeli'ye kampa gelen iki judo sporcusu, çantalarını yol kenarında unutunca, polis çantayı fünye ile patlattı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yahyakaptan Mahallesi Terminal otobüs çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Van'dan judo milli takım kampına gelen iki judocu, çantalarını yol kenarında unuttu. Şüpheli bir şekilde duran çantaları gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, belli bir süre çanta sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Ekipler, çanta sahiplerine ulaşamayınca etrafı emniyetli bir hale getirip bomba imha ekibinin desteğiyle çantaları patlattı. Patlatma işlemi bittikten sonra unuttukları çantaları almak için olay yerine dönen sporcular, şaşkınlık yaşadı.

Çantanın içinden sporcuların kıyafetleri çıktı.