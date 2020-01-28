Judoculardan madalya yağmuru

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda 6 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak takım halinde lider oldu.



Kilis'te 62 İlden 877 sporcunun katılımı ile düzenlen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonasını Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor'lu judocular zirvede tamamladı. Judocular şampiyonadan 14 madalya elde ederek takım halinde birinci olmayı başardı. Kilis Beşevler Spor Salonu'nda yapılan Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu judocular 6 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile takım halinde birincilik elde etti. Kağıtspor'u Manisa 2 altın, 3gümüş ve 5 bronz ile Ankara temsilcileri 1 altın 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile takip etti.



Şampiyonada 40 Kg'da Zeynep Betül Sarıkaya, 48 Kg'da Sıla Ersin, 52 Kg'da Buketnur Karabulut, 57 Kg'da Ayşenur Budak, 66 Kg'da Hidayet Adıyaman ve +90 Kg'da Münir Ertuğ altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldular. Şampiyonasında ayrıca 44 Kg Nurten Doğrusoy, 48 Kg Yaren Kömürcü, 66 Kg Erman Gürgen gümüş madalya kazandı. 44 Kg Ayşenur Sülün, 50 Kg Ali Bozkurt, 55 Kg Enes Çakan, 66 Kg Emre Karaduman ve +90 Kg Yusuf Kaan Engin 3. olarak Türkiye Şampiyonasında derece alan diğer Kocaeli'li sporcular oldu.



Öte yandan aynı tarihler arasında yapılan Türkiye İşitme Engelliler Judo Şampiyonasında Büyükşehir Kağıtspor'lu Enes Yıldız 66 Kg'da Türkiye şampiyonu olarak Nisan ayında yapılacak olan Dünya Şampiyonasında yarışma hakkı kazandı. - KOCAELİ