Judocularımız, Avrupa Kupası'nda Göz Doldurdu - Son Dakika

Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen ve 27 ülkeden 139 kadın ile 230 erkek sporcunun katılımıyla gerçekleşen Judo Ümitler Avrupa Kupası'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor sporcuları Zilan Ertem bronz madalya kazanırken, Öznur Efe de Avrupa Kupası beşincisi oldu.

Uluslararası judo müsabakalarında alt kategorilerde verilen bir buçuk yıllık zorunlu (pandemi) aradan sonra Hırvatistan'ın Porec kentinde gerçekleştirilen Ümitler Avrupa Judo Kupasında, Türkiye tatamiden altı bronz madalya ile ayrıldı. Ay yıldızlı judogilerle tatamiye çıkan Manisa Büyükşehir Belediyespor sporcusu Zilan Ertem, 40 kiloda bronz madalya maçında İtalyan Sofia Santillo'yu waza-ari puanıyla yenerek üçüncü oldu. Çeyrek final maçında rakibine yenilen Öznur Efe de Avrupa Kupası beşincisi olarak turnuvayı tamamladı. Ay yıldızlı judogilerle ülkemize madalya kazandıran Zilan Ertem, hem kulübümüzü hem de şehrimizi gururlandırdı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Branşından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, Porec'te alınan başarılı sonuçlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde spora yapılan yatırımların meyvesini verdiğini ve sporcuların uluslararası turnuvalarda gelecek adına da umut verdiklerini dile getiren Elmalı, "Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak mücadele ettiğimiz her alanda yarışmacı kültüre sahip sporcular yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Sporcularımız da aldıkları başarılı sonuçlarla, bizleri oldukça mutlu ediyorlar. Ümitler Avrupa Kupası'nda gösterdikleri performanstan ötürü sporcularımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.