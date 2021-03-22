Judoda Antalya Grand Slam'a 110 ülkeden 700 judocunun katılması bekleniyor - Son Dakika

Judoda Antalya Grand Slam'a 110 ülkeden 700 judocunun katılması bekleniyor

22.03.2021 11:37
Judoda Antalya Grand Slam'a 110 ülkeden 700 judocunun katılması bekleniyor, System.String[]

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Antalya'da 1-3 Nisan'da düzenlenecek uluslararası judo turnuvasının grand prix değil grand slam olarak düzenleneceğini ve dünya şampiyonasından sonra en yüksek puan veren müsabaka olduğunu söyledi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Antalya'da 1-3 Nisan'da düzenlenecek uluslararası judo turnuvasının grand prix değil grand slam olarak düzenleneceğini ve dünya şampiyonasından sonra en yüksek puan veren müsabaka olduğunu söyledi.

Başkan Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli kadın judo takımının Arnavutluk'ta, erkek milli judo takımının da Antalya'da 26-28 Mart'ta Gürcistan'da yapılacak grand slam turnuvasına hazırlandıklarını söyledi.

Gürcistan'daki turnuvaya 3'ü kadın 8 milli judocunun katılacağını belirten Sezer Huysuz, "Tiflis'teki turnuvaya olimpiyatlar için kota puanına ihtiyacı olan judocularımız katılacak. Diğer arkadaşlar katılmıyorlar, onlar Antalya'da yapacağımız grand slama hazırlanıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin önemli spor organizasyonlarından Antalya Grand Slam için Başkan Sezer Huysuz, "Şu anda 100 ülke kayıt yaptırdı, katılım başvurusu için 8 gün daha var, tahminen 105-110 ülkeden 650-700 arasında sporcu katılacak. Çok büyük bir katılım bekleniyor." dedi.

Sezer Huysuz, "Antalya'daki organizasyon grand prix değil artık grand slam oldu, dünya şampiyonasından sonraki en yüksek puan veren müsabaka. İnşallah Antalya Grand Slam'ı alnımızın akıyla başarılı bir şekilde tamamlayacağız." yorumunu yaptı.

Antalya'nın bu önemli organizasyon için hazır olduğunu ifade eden Sezer Huysuz, şöyle devam etti:

"Pandemiyle başlayan, balon sistemi dediğimiz bütün sporcular, hakemler, çalışanlar, yöneticiler ve katılımcıların konaklaması için tek bir otel seçilecek. Salonumuz Antalya Konyaaltı'ndaki 10 bin kişilik spor salonunda yapılacak. Otel ve salon olarak gidiş-gelişli olacak, salondan veya otelden dışarı çıkmak yok. Tamamen herkesin sağlığını koruyacak bir şekilde düzenlenecek. Burada önemli olan gelmeden önce 8 gün içerisinde iki tane test yaptırıyorlar. Türkiye'ye geldikten sonra biz onları alıp otele götürüyoruz, otelde de bir test yaptırıyoruz, test sonucu çıktıktan sonra ve karantinaları bittikten sonra çıkan sonuca göre sporcular otel içerisinde antrenmanlarını yapmaya başlıyor."

"Türkiye'de ilk defa grand slam yapılacak"

Antalya'daki turnuvanın 1-3 Nisan tarihlerinde düzenleneceğini hatırlatan Başkan Huysuz, "Her şeyimiz hazır, her hangi bir olumsuzluk yok. Müsabakalarımız TRT Spor2'den de canlı yayınlanacak. Türkiye'de ilk defa grand slam yapılacak, daha önceki grand prix'ydi ve yoğun bir pandemiden sonra ilk defa uluslararası büyük bir müsabaka olacak bizim için de ayrı bir heyecan." değerlendirmesinde bulundu.

Ay-yıldızlı judocuların katılımı için de Huysuz, "Antalya'ya 20 kadın 24 de erkek judocumuzun katılmasını planlıyoruz. Olimpiyat kotası için puan ihtiyacı olmayan bazı sporcularımızı da sokmayabiliriz. Çünkü akabinde 12-13 gün sonra Avrupa Şampiyonası var. Dolayısıyla sakatlık olmaması bazı sporcularımız yer almayabilir. Olimpiyat kotasını garantilemiş arkadaşlar katılmayabilir. Teknik ekibin değerlendirmeleri son güne kadar devam edecek." şeklinde konuştu.

Antalya Grand Slam'dan sonra 15-17 Nisan tarihlerinde Avrupa Şampiyonası'nın, daha sonra da Rusya'da bir grand slam turnuvalarının olduğunu hatırlatan Huysuz, "Haziran ayının ilk haftasında da geçen yıl yapılamayan Dünya Şampiyonası var. Haziran'ın son haftasında olimpiyatlara katılım listemiz açıklanacak. Şu anda bizim 7 kotamız var, 2 sporcumuz da kotayı zorluyor." ifadelerini kullandı.

Başarılı bir dönem geçirdiklerine işaret eden Başkan Huysuz, "100 kiloda Mert Şişmanlar ve ağır sıklette Cemal Erdoğan kotayı zorluyorlar onların da Antalya'da inşallah madalya almaları kotaya girmelerini sağlayacak. Temennimiz de bu şekilde." dedi

"İnşallah olimpiyatlardan en az 2 madalya diyoruz"

Sezer Huysuz, "Hedefimiz inşallah en az 8 kota ya da elimizdeki mevcut kotayı koruyarak olimpiyata katılmak ve olimpiyatta madalya kazanmak sonuç itibarıyla olimpiyata bir kişi de katılsanız madalya almak önemli. 7 kotamız var, şu anda 7 kotadan 4 sporcunun dünya sıralamasındaki yerleri gerçekten madalyaya yakın olmaları, bu da bizim için bir avantaj. İnşallah olimpiyatlardan en az 2 madalya diyoruz, hedefimiz de bu." şeklinde görüş belirtti.

Avrupa ve dünya şampiyonasında da kota puanına ihtiyacı olmayan sporcuları dinlendireceklerini belirten Başkan Huysuz, olimpiyatlar öncesinde milli sporcuların bir talihsizlik yaşamamaları gerektiğini söyledi.

"Asıl büyük hedef olimpiyatlar" diyen Huysuz, "Hedefimiz de bizim beşinci yılda bu olimpiyatlarda bu sporcuların, çalışanların, federasyonumuzun emekleri var onu heba etmek istemiyoruz. Olimpiyattaki madalya bizim için daha önemli. Bu nedenle bazı sporcularımızı koruyoruz inşallah hedefimiz olimpiyatta o arzu ettiğimiz madalyaları alacağız." yorumunda bulundu.

Judonun takım sporları olarak da olimpiyatlarda yarışmasına yönelik de Başkan Huysuz, şöyle bilgi verdi:

"Üç kadın, dört de erkek sporcumuz kotayı aldı. Eğer Mert Şişmanlar da alırsa 8 kota olacak. Judo takım sporları olarak da olimpiyatlarda yarışıyor ama bizim bir sıkletimiz boş, 70 kilomuz olmadığı için takım müsabakalarına giremiyoruz. Belki olsaydı bizim 63 kilomuz veya 70 kilomuz kota almış olsa hem takım müsabakalarında da yarışacaktık ve orada da madalya arayacaktık. Şu anda gözüken 7 kotadan kadınlarda Kayra Sayit madalyaya çok yakın, erkeklerde Bilal Çiloğlu 73 kiloda, 81 kiloda Vedat Albayrak, Mikail Özerler madalyaya çok yakınlar. Bunun yanında Mihraç Akkuş her zaman sürprizi olan bir sporcumuz. Burada biz kim madalya alsa şaşırmayız ama dört sporcu madalyaya daha yakın."

Judoda 20 yıllık madalya hasretinin bulunduğunu hatırlatan Huysuz, "Judo camiası olarak hep olimpiyatların kıyısından dönmüşüz, bu sefer katılım olarak rekor bir katılımla gidiyoruz." diyerek açıklamasını tamamladı.

Grand Slam, Antalya, Türkiye, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Judoda Antalya Grand Slam'a 110 ülkeden 700 judocunun katılması bekleniyor - Son Dakika Spor


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