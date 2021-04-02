Judoda Antalya Grand Slam müsabakalarında Bayram Kandemir gümüş madalya kazandı - Son Dakika

Judoda Antalya Grand Slam müsabakalarında Bayram Kandemir gümüş madalya kazandı

02.04.2021 18:35
Judoda Antalya Grand Slam müsabakalarında Bayram Kandemir gümüş madalya kazandı, System.String[]

Judoda Antalya Grand Slam müsabakalarının ikinci gününde Bayram Kandemir, gümüş madalya elde etti.

Judoda Antalya Grand Slam müsabakalarının ikinci gününde Bayram Kandemir, gümüş madalya elde etti.

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen, Tokyo Olimpiyatları'na puan ve kota kazandıran Grand Slam, 92 ülkeden 169'u kadın 436 sporcunun katılımıyla devam ediyor.

Turnuvanın ikinci gününde erkekler 73 kiloda tatamiye çıkan Kandemir, 2. turda Gambiyalı rakibi Faye Njie'yi, 3. turda Kanadalı sporcu Antoine Bouchard'ı yendi.

Çeyrek finalde İsveçli Tommy Macias'i, yarı finalde ise Polonyalı Adam Stodolski'yi mağlup eden milli sporcu, finalde son olimpiyat şampiyonu İtalyan Fabio Basile ile karşılaştı.

Final maçında rakibine kaybeden Kandemir, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Gümüş Madalya, Grand Slam, Antalya, Bayram, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Judoda Antalya Grand Slam müsabakalarında Bayram Kandemir gümüş madalya kazandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin detayları hatırlattı İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin detayları hatırlattı Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi Melek İpek'in mahkemede ifade veren küçük kızı, yaşadıkları dehşeti anlattı Melek İpek'in mahkemede ifade veren küçük kızı, yaşadıkları dehşeti anlattı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı
Prim iddiaları hakkında Teknik Direktör Şenol Güneş'in ardından TFF'den de bir yalanlama geldi Prim iddiaları hakkında Teknik Direktör Şenol Güneş'in ardından TFF'den de bir yalanlama geldi         
19:12
Bakan Elvan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine ekonomi reformlarını anlattı Bakan Elvan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine ekonomi reformlarını anlattı         
18:37
Diyet yapacaklar dikkat! Konunun uzmanı bir tehlikeye karşı açık açık uyardı Diyet yapacaklar dikkat! Konunun uzmanı bir tehlikeye karşı açık açık uyardı         
18:09
Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur         
17:36
Beşiktaş hakem Meler üstünden yine MHK'ye yüklendi, Kasımpaşa Kulübü de tartışmaya dahil oldu Beşiktaş hakem Meler üstünden yine MHK'ye yüklendi, Kasımpaşa Kulübü de tartışmaya dahil oldu         
17:17
Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu         
16:09
Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı         
15:20
3 çocuk annesi kadın kayıplara karıştı, kocası 3 çocuk annesi kadın kayıplara karıştı, kocası "Yuvana dön" çağrısında bulundu         
14:51
Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı         
14:09
Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı         
14:06
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı         
13:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin         
11:17
Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri         
10:42
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı         
23:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 19:25:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Judoda Antalya Grand Slam müsabakalarında Bayram Kandemir gümüş madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei