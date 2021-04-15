Portekiz'deki Avrupa Judo Şampiyonası'nda yarın 5 milli sporcu tatamiye çıkacak

Portekiz'in başkenti Lizbon'da yarın başlayacak Avrupa Judo Şampiyonası'nda ilk gün 5 milli sporcu tatamiye çıkacak.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da yarın başlayacak Avrupa Judo Şampiyonası'nda ilk gün 5 milli sporcu tatamiye çıkacak. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo Olimpiyatları'na puan kazandıran şampiyonaya 45 ülkeden 149 kadın ve 210 erkek judocu kayıt yaptırdı. Organizasyonda Türkiye'yi ilk gün 5 judocu temsil edecek. Avrupa Şampiyonası, 18 Nisan Pazar günü sona erecek. Şampiyonaya katılan milli sporcular ve müsabaka günleri şöyle: Yarın: Kadınlar: 48 kiloda Gül Kader Şentürk ve Ebru Şahin, 52 kiloda İrem Korkmaz Erkekler: 60 kiloda Mihraç Akkuş ve Salih Yıldız 17 Nisan Cumartesi Kadınlar: 70 kiloda Minel Akdeniz Erkekler: 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir, 81 kiloda Vedat Albayrak ve Muhammed Mustafa Koç 18 Nisan Pazar Kadınlar: +78 kiloda Kayra Sayit Erkekler: 90 kiloda Mihael Zgank, 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda Cemal Erdoğan.

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