Judoda Gençler Avrupa Şampiyonası'na doğru

Judo Gençler Avrupa
Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımların kamp kadroları ve programları belirlendi. Türkiye
Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya
'nın Vantaa kentinde 12-15 Eylül
tarihlerinde yapılacak Gençler Avrupa Şampiyonası öncesi Kadın Judo Milli Takımı aday kadrosu, 21 Ağustos-10 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul
'da kamp yapacak.
Erkek Judo Milli Takımı aday kadrosunun Trabzon
Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde 20 Ağustos Salı günü başlayacak kampı ise 5 Eylül Perşembe günü sona erecek.
Milli takım aday kadrolarında şu isimler yer alacak:
Kadınlar: Melisa Çakmaklı, İlayda Seyis, Şeyma Özerler, Minel Akdeniz
, Kübranur Esir, Ümmühan Kabak, Zeliha Cinci, Tuğçe Beder, Nazlıcan Kılıç, Mine Kalender
Erkekler: Fatih Kösa, Abdullah Berkin Özcan, Recep Çimen, Salih Yıldız
, Samet Kumtaş, Murat Bektaş, İlker Güldüren, Mert Şişmanlar
, Feyyaz Yazıcı, Emirhan Karahan, Ömer Kemal Aydın
, Bayram Kandemir, Mehmet Cantalay, Ahmet Şahin
Kaba, Berat Kılıç, Halil Çimen, Fatih Enes Acet, Seyit Erel, Ahmet Burak
Çuhadar, Emrullah Uçar, Eren Ersoy, Yunus Emre Kılınç
, Furkan Güner, Enes Uysal
, Yusuf Esirci, Umalt Demirel, Muhammed Mustafa
Koç, Jaba Mumladze.