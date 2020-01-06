Judoda gözler 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda - Son Dakika
Son Dakika Spor Judoda gözler 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda - Son Dakika Spor

Judoda gözler 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda

6 saat önce

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na büyük özveriyle hazırlandıklarını, olimpiyat madalyasını almayı hedeflediklerini söyledi.

Judoda gözler 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda, System.String[]

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na büyük özveriyle hazırlandıklarını, olimpiyat madalyasını almayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulu, Sezer Huysuz'un başkanlığında toplanarak 2020 yılı yarışma takvimi ve 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlık çalışmalarını ele aldı.

Başkan Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılında yapılan ulusal ve uluslararası müsabaka ve büyük organizasyonlarda 193 madalya kazanan judocuları ve antrenörlerini başarılarından dolayı kutladı.

Geleceğe yönelik planların değerlendirildiğini belirten Huysuz, "Özellikle ümitler kategorisinde elde edilen başarılarla Türkiye, 2024 Paris Olimpiyatları ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları vizyonundaki sporcuları yakaladı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak judocu sayısı 6'ya yükseldi. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na büyük özveriyle hazırlanıyoruz. Hedefimiz zirveye çıkmak, olimpiyat madalyasını almak." ifadelerini kullandı.

Federasyonun yaşama geçirdiği projeleri de toplantıda değerlendirdiklerini aktaran Huysuz, şunları kaydetti:

"Lisanslı sporcu sayısının 122 bine ulaşması memnuniyet verici. Bu sayının artırılması hususunda çalışmaların devam etmesi kararlaştırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Judo Federasyonu ile yürütülen, aynı zamanda da yaşama geçirilen projelerimizi de değerlendirdik."

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:11 Kaynak: AA
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