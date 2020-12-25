Judoda Gürcistan, Kosova ve Bulgaristan ile ortak kamp
25.12.2020 19:27
Judoda kadın olimpik ve genç milli sporcuların, Gürcistan, Kosova ve Bulgaristan ile gerçekleştirilecek ortak kampta yer alacağı bildirildi.
Judoda kadın olimpik ve genç milli sporcuların, Gürcistan, Kosova ve Bulgaristan ile gerçekleştirilecek ortak kampta yer alacağı bildirildi.
Türkiye Judo Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kadın milli judocuların katılacağı ortak çalışma kampına Edirne ev sahipliği yapacak.
Katar'ın başkenti Doha'da 11-13 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak masterler müsabakalarına hazırlık amacı taşıyan kamp, 7 Ocak 2021'de sona erecek.
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