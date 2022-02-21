Judoda hedef 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya - Son Dakika

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları'na en az 10 sporcuyla katılım sağlayıp buradan madalyalar alacak sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Huysuz, AA muhabirine, judo sporunun 81 ilde yapılan aktif branş haline geldiğini söyledi.

Türkiye'de 23 bini aktif olmak üzere 123 bin lisanslı judo sporcusu olduğunu aktaran Huysuz, "Bunların 11 bini kadın, 12 bini de erkek sporcudan oluşuyor. Tabii ki bu sayı gün geçtikçe ilerliyor. Okullardaki projelerimiz, dünya judosundaki aldığımız büyük organizasyonlar, ülkemizde yaygın hale gelmeye başladı." dedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na 2'si kadın 6 sporcuyla katıldıklarını anımsatan Huysuz, milli sporculardan Kayra Almira Sayit ve Mikail Özerler'in olimpiyat 5'incisi olarak ülkeyi güzel şekilde temsil ettiğini dile getirdi.

Büyük, genç ve ümit milli takım sporcularının kamplara katılıp şampiyonalara katıldığını ve çalışmalara devam ettiğini aktaran Huysuz, "Hedefimiz, 2024'te Paris'e en az 10 sporcuyla katılım sağlayıp buradan ülkemize madalyalar alacak sporcular yetiştirmek. Şu anda gidişatımız da o yönde. Judocularımız artık aktif hale geldi. Pandemi nedeniyle uzun zamandır büyük kapsamlı kamplar ve maçlar yapılamıyordu. İnşallah onları bitirdik, bundan sonra önümüze bakacağız." diye konuştu.

"Amaç olimpik takımımızı en iyi dereceye getirmek"

Sporcuların gelecek dönemde büyük organizasyonlara, maçlara katılarak burada Türk bayrağını hep göndere çektirmesini hedeflediklerini vurgulayan Huysuz, "Ama asıl amaç 2024'e hazırlanan olimpik takımımızı en iyi dereceye getirmek. Devletimiz gerekli imkanları sağlıyor. Sporcularımız eskiye kıyasla çok iyi imkanlara sahip. Ümit ediyoruz ki 2024, 2028 ve 2032 olimpiyatlarını hedefleyen sporcular kendilerini gösterecek. Şu anda elimizde 100 milli takım sporcusu varsa, yarın bu sayı 500'e çıkacak. Böylece bizim için iyi havuz oluşmuş olacak ve bu da olimpiyatta madalya alacak sporcuların olması demek." ifadelerini kullandı.

Huysuz, geliştirdikleri proje kapsamında 20 ildeki okullarda judoyu seçmeli ders yaptıklarını, bu projeyle altyapıyı güçlü hale getirdiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Pandemi başladı, bunlar durdu, projeler biraz aksadı ama yaygınlaştırmak için hem belediyelerimiz hem Milli Eğitim Bakanlığımızın projeleriyle beraber iyi hazırlık yaptık. Güzel altyapımız var. Hedefimiz, bunları bir araya getirip sistemli şekilde üstlere taşımak. Bugün 123 bin olan sporcu sayısı, yarın 300-400 bini bulacak. Bu havuzun sayısını ancak bu şekilde artırırız. Yani spor kültürü oluştukça sporcu sayısı da artacak ve bilinçli sporcu, veli olacak. Yarın bunlar veli olduğunda çocuklarını spora yönlendirecek. Böylece Türk sporuna güzel katkıda bulunacaklarını düşünüyorum."