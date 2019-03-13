Son Dakika Haberleri: Judoda İş Birliği Protokolü

Judoda İş Birliği Protokolü

1 saat önce

Türkiye Judo Federasyonu ile Japonya'nın Şimonoseki Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

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Türkiye Judo Federasyonu ile Japonya'nın Şimonoseki Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre imzalanan protokolle büyükler milli takımları, Tokyo'da 25-31 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası ile 2020 Olimpiyatları öncesinde ücretsiz hazırlık kampı imkanına kavuştu.

İş birliği protokolü, Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, Şimonoseki Belediye Başkanı Shintaro Maeda ve Yamaguchi Valisi Tsugumasa Muraoka'nın katıldığı törenle imzalandı.

Protokole göre Türk Milli Takımlarının müsabakalardan 15 gün önce Tokyo'da konaklama, yemek, hastane, ulaşım ve antrenman yapma imkanları ücretsiz sağlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:10 Kaynak: AA

Türkiye, Japonya, Şimonoseki, Spor
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