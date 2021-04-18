Judoda Kayra Sayit, Avrupa şampiyonu oldu

Büyükler Judo Avrupa Şampiyonası'nın son gününde kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit altın madalyayla, erkekler 90 kiloda Mihael Zgank beşincilikle organizasyonun kapanışını yaptı.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da, Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazandıran müsabakaların son gününde kadınlar +78 kioda Kayra Sayit altın madalya ile Avrupa şampiyonu olurken, erkekler 90 kiloda Mihael Zgank beşincilikle kapanışı yapan judocularımız oldu. Türkiye, şampiyonayı iki altın madalya ile noktaladı.