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Judoda mihraç akkuş'tan 5'incilik

1 saat önce

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Grand Prix müsabakalarının ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Mihraç Akkuş, 60 kiloda sıkletinin 5'incisi oldu.

Judoda mihraç akkuş'tan 5'incilik, System.String[]

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Grand Prix müsabakalarının ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Mihraç Akkuş, 60 kiloda sıkletinin 5'incisi oldu.

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota katkısı sağlayan organizasyonlar arasında yer alan Taşkent Grand Prix müsabakalarında, erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş 5'incilik kazandı. 70 ülkeden 190 kadın, 231 erkek judocunun mücadele ettiği müsabakaların ilk gününde tatamiye çıkan Türk sporculardan Akkuş, olimpiyat yolunda hanesine 252 puan daha ekledi.

Mihraç Akkuş, ilk turda Faslı Issam Bassou'yu, ikinci turda Kazak Dauren Syukenov'u ipponla yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Koreli Harim Lee'ye yenilen Akkuş repesaj müsabakasında Özbek Kemran Nurillaev'i ipponladı ve bronz madalya mücadelesi hakkı kazandı. Özbek Diyorbek Urozboev karşısında yenilen Mihraç Akkuş, sıkletinin 5'incisi oldu.

İlk gün müsabakalarında erkekler 66 kiloda Samet Kumtaş ilk turda, Sinan Sandal, kadınlarda 48 kiloda Gülkader Şentürk ve 52 kiloda İrem Korkmaz ikinci maçlarında yenilerek elendiler.

Taşkent Grand Prix'de yarın erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, madalya mücadelesi verecek.

Özbekistan, Taşkent, Akkuş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:58 Kaynak: DHA
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