Judoda Montreal Grand Prix'sine doğru
1 saat önce
2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan kazandıran Montreal Grand Prix'si 5 Temmuz'da Kanada'da başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:53 Kaynak: AA
2020 Tokyo
Olimpiyatları'na puan kazandıran Montreal
Grand Prix'si 5 Temmuz'da Kanada
'da başlayacak. Türkiye
Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7 Temmuz Pazar günü sona erecek müsabakalarda Türkiye'yi 48 kiloda Gülkader Şentürk ve 52 kiloda İrem Korkmaz temsil edecek.
Montreal Grand Prix müsabakalarında 60 ülkeden, 135 kadın ve 184 erkek sporcu mücadele verecek.
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